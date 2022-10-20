مجلس إدارة نادي سباقات الخيل يُكَلِّفُ المقرنَ رئيساً تنفيذياً للنادي

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أصدرَ مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، برئاسةِ صاحبِ السموِّ الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل قراراً بتكليف زياد المقرن رئيساً تنفيذياً للنادي خلال الفترة المقبلة.

وقدَّم مجلس الإدارة شكرَه وتقديرَه للرئيس التنفيذي السابق المهندس مروان العليان على جهوده الكبيرة طيلة مدة عمله، متمنياً له التوفيق في مهام عمله أميناً عاماً لهيئة الفروسية.

وثمَّن الرئيس التنفيذي المكلَّف زياد المقرن، ثقةَ سموِّ رئيس هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل وأعضاء مجلس الإدارة بمناسبة تكليفه رئيساً تنفيذياً للنادي.