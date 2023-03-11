مجلس التجارة الإلكترونية يطلق مبادرةً لتأهيل الكوادر الوطنية

المناطق_الرياض

أطلق مجلس التجارة الإلكترونية، (الجمعة)، مبادرة لتأهيل الكوادر الوطنية، تستهدف في مرحلتها الأولى 5 آلاف متدرب من كافة مناطق المملكة، من خلال توفير برامج متخصصة من جامعات وشركات عالمية.

وتأتي المبادرة من خلال المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني “FutureX “، بالتعاون مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني.

ويهدف المجلس، من المبادرة إلى توفير برامج ومسارات تدريبية لتأهيل الراغبين في تعلم مهارات التجارة الإلكترونية، وشغل الوظائف في الشركات ذات العلاقة، ومنحهم شهادات احترافية من جامعات ومؤسسات عالمية.

ومن المنتظر إعلان المجلس، توقيعَ عدد من الاتفاقيات الجديدة مع جامعات ومراكز تدريب عالمية، وكبرى الشركات الرائدة؛ بهدف توفير برامج ومسارات تدريب وتأهيل وتوظيف، إلى جانب اتفاقيات يستفيد منها حاملو السجلات التجارية ووثائق العمل الحر.