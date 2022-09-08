عقد الاجتماع المشترك الأول بين لجنة السوق الخليجية المشتركة واللجنة الفنية لشؤون الخدمة المدنية والموارد البشرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤخرا، بمقر وزارة المالية بالمملكة العربية السعودية في الرياض، بحضور ممثلي دول مجلس التعاون، والأمانة العامة لمجلس التعاون.

مجلس التعاون الخليجي يبحث تحقيق المساواة لمواطنيها في العمل في القطاع الحكومي

وجاء عقد الاجتماع بناء على قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الاستثنائي (115) بتاريخ 23 يناير 2022م، باعتماد خطة عمل لجنة السوق الخليجية المشتركة 2022-2024م، والتي تضمن فيها عقد عدد من الاجتماعات المشتركة مع اللجان الفنية المعنية بمواضيع السوق الخليجية المشتركة، بهدف مناقشة التحديات التي تواجه استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة ووضع الحلول المناسبة لها.

وناقش المجتمعون موضوع العمل في القطاع الحكومي، والجوانب المتعلقة بتحقيق المساواة لمواطني دول مجلس التعاون مع مواطني الدولة نفسها دون معوقات فيما يتعلق بالعمل في القطاع الحكومي.