مجلس التعاون واليابان يستأنفان مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة

​أعلن مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليابان، استئنافهما مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، من خلال توقيع البيان المشترك لاستئناف المفاوضات على هامش الاجتماع الذي عقده رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، والأمين العام لمجلس التعاون جاسم محمد البديوي، اليوم (الأحد) الموافق 16 يوليو 2023، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وقال الأمين العام إن الإعلان عن استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون واليابان، يأتي تنفيذاً لتوجيهات المجلس الوزاري لإبرام اتفاقيات تجارة حرة مع شركاء دول المجلس التجاريين، ضمن قائمة الأولويات التي أقرها في دورته المنعقدة في يونيو 2022، وتعتبر اليابان إحدى أولويات مجلس التعاون التي يسعى من خلالها لتعزيز علاقاتهما الإستراتيجية والاقتصادية والتنموية والاستثمارية.

وعبر الأمين العام عن تطلعات دول المجلس من هذه الاتفاقية إلى ترسيخ العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين، ودورها في إطلاق حقبة جديدة من الشراكة الهادفة إلى توفير العديد من فرص النمو المشترك لمجتمعي الأعمال، خصوصاً في القطاعات ذات الأولوية.

وأضاف أن هذه الاتفاقية ستمهد الطريق لاستحداث إطار اقتصادي شامل مبني على المصالح المتبادلة، ومن شأنه إقامة تعاون إستراتيجي أقوى، يعزز الابتكار، ويحفز النمو الاقتصادي، ويخلق فرص عمل في كلا الجانبين.

واختتم التصريح بالتأكيد على ما يربط دول المجلس واليابان من علاقات إستراتيجية ومهمة تغطي كافة الجوانب، وأبرزها المستوى العالي من التنسيق السياسي، والتعاون في مجال الطاقة والتبادل التجاري، مبيناً أن اليابان احتلت المركز الرابع بالنسبة لصادرات الدول الخليجية بقيمة 76.7 مليار دولار واحتلت المرتبة الرابعة بالنسبة لواردات الدول الخليجية بقيمة 22 مليار دولار.

وأعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عقد اجتماع وزاري مشترك خليجي – ياباني بين وزراء خارجية دول المجلس ووزير خارجية اليابان خلال الفترة القادمة، يهدف إلى تعزيز الحوار الإستراتيجي من جهة، وتكثيف أوجه التعاون المتعددة بين الجانبين من جهة أخرى.

جاء ذلك خلال لقائه برئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، اليوم في جدة، حيث نوقشت عدة موضوعات، واستُعرضت العلاقات بين مجلس التعاون واليابان، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.

وأفاد البديوي بأنه في إطار الاهتمام المشترك بين دول المجلس واليابان، وبمباركة وزراء خارجية دول المجلس، تم الاتفاق على عقد الاجتماع الوزاري المشترك الخليجي – الياباني، على هامش الاجتماعات الوزارية الخليجية.

وقال: «إن اتفاق الجانبين على عقد الاجتماع الوزاري المشترك، يعكس متانة العلاقات بين الجانبين ورغبة كليهما في تطوير هذه العلاقات والمضي فيها إلى آفاق أرحب»، مشددًا على أن العلاقات الخليجية اليابانية علاقات مميزة، لاسيما أن لدى الجانبين العديد من الشراكات الاقتصادية المميزة والتعاون المشترك في العديد من الجوانب.

وأشاد بالدور الكبير والمهم الذي تؤديه اليابان إقليميًّا ودوليًّا، وتوافقها مع دول المجلس ومساندتها لها في العديد من القضايا التي تهم دول المجلس.