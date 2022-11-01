مجلس التعاون يستعرض خطوات التعاون مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية

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استعرضت اللجنة الدائمة للأرصاد الجوية والمناخ بدول مجلس التعاون خطوات التعاون بين مجلس التعاون والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدائمة للأرصاد الجوية والمناخ بدول مجلس التعاون الرابع عشر، الذي عقد خلال الفترة 30 – 31 أكتوبر 2022م، في مدينة جدة، بمشاركة رؤساء ومسؤولي مرافق الأرصاد الجوية في دول المجلس.

وخلال الاجتماع تم بحث ومناقشة عدد من الموضوعات، منها قرارات وتوجيهات المجلس الأعلى في الدورتين (41-42)، وتحديث الخطة الإستراتيجية للتعاون والعمل المشترك في مجال الأرصاد الجوية والمناخ، إضافة إلى الاطلاع على مقترح مشروع الإحصائيات المناخية الخليجية، وبحث سير العمل في مشروعات مشتركة عدة منها مشروع ربط رادارات الطقس، ومشروع ربط شبكة الزلازل بين دول المجلس، وخدمات الأرصاد للملاحة الجوية، وتدارس قضية الغبار في دول المجلس، ومعايير جودة الهواء.