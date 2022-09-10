“مجلس التعاون” يشدد على أهمية تعزيز العلاقات الخليجية – الهندية

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أكد الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أهمية تعزيز العلاقات الخليجية – الهندية، بما يخدم المصالح المشتركة.

جاء ذلك خلال لقاء استقباله للدكتور سوبراهمانيام جايشانكر، وزير خارجية جمهورية الهند، اليوم السبت، في مقر الأمانة العامة بالرياض.

وعقدت جلسة مباحثات رسمية استعرضت علاقات التعاون بين دول مجلس التعاون وجمهورية الهند، كما تم مناقشة أوجه العلاقات الخليجية – الهندية في العديد من مجالات التعاون المشترك، وسبل دعمها وتعزيزها.

وتم توقيع مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة وجمهورية الهند، حيث أكد معالي الأمين العام أن العلاقات مع جمهورية الهند تعد من أهم العلاقات التاريخية والمتينة بين دول مجلس التعاون وجمهورية الهند، ومن أكبر شركاء مجلس التعاون التجاريين، وتعد نموذجًا مثاليًا لمواجهة التحديات واغتنام الفرص، لاسيما في مجالات الاستثمار والاقتصاد.

كما أشاد الأمين العام بالعلاقات الثنائية بين دول المجلس التعاون وجمهورية الهند في ضوء اتفاقية التعاون الاقتصادي الموقعة بين مجلس التعاون وجمهورية الهند في عام 2004م.

واستعرض مستجدات مجموعة العمل المشتركة لمفاوضات التجارة الحرة، وأهمية استكمال أعمال الفريق المشترك المعني بدراسة جميع الجوانب الاقتصادية والتجارية بين دول مجلس التعاون والهند تمهيدا لاستكمال ملف مفاوضات التجارة الحرة لخدمة المصالح المشتركة الخليجية – الهندية.