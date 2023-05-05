مجلس الذهب العالمي: تراجع الطلب على الذهب بـ13% خلال الربع الأول من 2023

كما أشار التقرير إلى أن العملاء الأمريكيين القلقين بشأن الاضطرابات المصرفية والاقتصادية، اشتروا 32 طنا من سبائك الذهب والعملات، وهو أعلى مستوى في أي ربع منذ عام 2010.