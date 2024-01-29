مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الثامنة عشرة من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة

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عقد مجلس الشورى اليوم, جلسته العادية الثامنة عشرة من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية الثامنة عشرة، وما جاء فيها من موضوعات حيث أصدر خلال الجلسة قراره بشأنها.

وخلال الجلسة وافق مجلس الشورى على مشروعي مذكرتي تفاهم بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية ومعهد التعليم التقني في جمهورية سنغافورة، وبين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية والوزارة الاتحادية للعمل والاقتصاد في جمهورية النمسا، في مجال التدريب التقني والمهني، وذلك بعد أن استمع إلى تقريرين تقدمت بهما لجنة التعليم والبحث العلمي، تلتهما عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتورة عائشة زكري.

كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والبحث العلمي والابتكار في سلطنة عمان، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن مشروع المذكرة، تلته عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتورة عائشة زكري.

وفي السياق ذاته أصدر مجلس الشورى قراره بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين المعهد الملكي للفنون التقليدية في المملكة العربية السعودية والكلية الملكية للفنون في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية للتعاون في مجال الفنون التقليدية، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة ناصر الدغيثر، بشأن موضوع المذكرة.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة صوت مجلس الشورى بالموافقة على مشروعي مذكرتي تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، وكل من وزارة الزراعة والغابات في جمهورية تركيا في المجال الزراعي، وبين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة والمياه والثروة الحيوانية والسمكية في جمهورية جيبوتي للتعاون في مجال الثروة الحيوانية الحية، وذلك بعد أن استمع إلى تقريرين تقدمت بهما لجنة المياه والزراعة والبيئة، تلتهما عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتورة عائشة عريشي.

كما وافق مجلس الشورى خلال هذه الجلسة على مشروعي اتفاقيتين بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة بربادوس، وحكومة جمهورية سيراليون، في مجال خدمات النقل الجوي، وذلك بعد أن استمع إلى تقريرين تقدمت بهما لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، تلاهما عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي.