مجلس الصحة الخليجي يحتفل بالأسبوع الخليجي للتغذية مع وزارات الصحة بالدول الأعضاء

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تزامناً مع الأسبوع الخليجي للتغذية يشارك مجلس الصحة الخليجي وزرارات الصحة بالدول الأعضاء الاحتفال بأسبوع التغذية الخليجي خلال الفترة من 7- 13 مارس 2023م، وذلك حرصاً منه على تحقيق التناسق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء ووضع الأنظمة المتماثلة في مختلف الميادين الصحية والتوعوية، وتحقيق المزيد من التنسيق والتعاون فيما بينها في مجال التغذية.

ويهدف الاحتفال بأسبوع التغذية الخليجي إلى تكوين وعي صحي تغذوي لدى المجتمعات الخليجية نظراً لتشابه أنماط الاستهلاك الغذائي فيها التي بدورها أسهمت في توفير نمط استهلاكي غذائي غير صحي لدى مختلف الفئات مما قد يؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية ، كما يهدف الاحتفال بأسبوع التغذية الخليجي إلى نشر وتعزيز ثقافة اختيار الغذاء الصحي المتوازن، وتعزيز أنماط الحياة الصحية؛ والذي بدوره يقلل من عبء الأمراض الناتجة عن التغذية غير الصحية.

وبهذه المناسبة أصدر مجلس الصحة الخليجي مجموعة من الإنفوجرافيك التوعوية للتعريف بمعدن الحديد وعلامات نقص الحديد بالجسم والمصادر الغذائية لمعدن الحديد ، وكيفية أعداد وجبات صحية غنية بالحديد .