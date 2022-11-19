مجلس الصحة الخليجي يحذر من استخدام الهرمونات لزيادة الكتلة العضلية

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أوضح مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، حقيقة ما يتم تداوله بشأن استخدام الهرمونات لزيادة الكتلة العضلية.

وكشف المجلس، عبر حساباته الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، أنه رغم تداول هذه الشائعة بكثرة إلا أن أخذ هرمون النمو والستيرويد قد يتسبب في مضاعفات خطيرة منها الضعف الجنسي ومشاكل في الكبد وتلف الكلى وأمراض القلب مثل النوبة القلبية.

وأكد أنه يمكن زيادة الكتلة العضلية دون تناول هذه المواد، من خلال أخذ مكملات البروتين لتغطية الاحتياج اليومي منه مع مراعاة الحالة الصحية لمن لديهم مشاكل في الكبد والكلى.