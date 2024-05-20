مجلس الصحة الخليجي يطلق حملة توعوية للتوعية بالسلامة المرورية

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أطلق مجلس الصحة الخليجي حملة توعوية للتوعية بالسلامة المرورية تحت شعار “لا فيك ولا في الحديد” وذلك في إطار جهوده المتواصلة لتعزيز السلامة العامة، بهدف تعزيز الوعي حول أهمية السلامة على الطرق، وخصوصاً بين المراهقين والشباب.

وتأتي الحملة تلبية لتصدر حوادث المرور من بين المسببات الرئيسية للوفيات حول العالم، مستهدفة تغيير السلوكيات الخطرة والتشجيع على إلتزام القوانين المرورية، ووفقاً لأحصائيات منظمة الصحة العالمية تتسبب الحوادث المرورية بما يقرب من 3700 وفاة كل يوم، حيث تحتل المركز الثامن لمسببات الوفاة على مستوى العالم لجميع الفئـات العمرية والسبب الرئيسي لوفاة الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 29 عاماً.

وتتضمن الحملة العديد من المنتجات الهامة، من بينها فيديو رئيسي يسلط الضوء على أهمية ربط حزام الأمان، والتقيد بالسرعات المحددة، وتجنب استخدام الجوال أثناء القيادة، كما تشمل دليلاً توعوياً يهدف إلى أرشاد الشباب إلى السلوكيات القيادية الآمنة.

وتشمل الحملة اختباراً علمياً يتيح للمشاركين تقييم مستوى معرفتهم بالسلامة المرورية وسلوكيات القيادة الآمنة، مع تقديم نصائح مخصصة استناداً إلى النتائج لتحسين أدائهم على الطريق.