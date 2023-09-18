مجلس الصحة الخليجي يفعل الأسبوع الخليجي للتوعية بأمراض القلب

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فعل مجلس الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ” الأسبوع الخليجي للتوعية بأمراض القلب والأوعية الدموية”، من خلال إرشادات توعوية وتثقيفية متنوعة نشرها عبر حساباته الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي.

وتناول المجلس الصحي عدداً من العادات الغذائية والطرق للوقاية من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين ومن ذلك الإكثار من شرب الماء واتباع حمية غذائية صحية وممارسة التمارين الهوائية مثل المشي لمدة 150 دقيقة في الأسبوع لتعزيز صحة القلب وترك التدخين بكافة أشكاله والابتعاد عن التعرض للتدخين السلبي.

وتطرق المجلس إلى أهمية التقليل من عنصر الصوديوم في الغذاء لما يسببه عبر الاستهلاك الزائد من ارتفاع في ضغط الدم، بوصفه أحد أهم العوامل المسببة للإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية، مبيناً أن الصوديوم يوجد في أنواع عدة من الأطعمة منها الوجبات السريعة، الوجبات الخفيفة المغلقة، الأطعمة المعلبة، وأن كمية الصوديوم المسموح بها لا تزيد عن 2300 مل جرام أي ما يقارب ملعقة شاي في اليوم.

ونوّه المجلس إلى أهمية حصول الفرد على كميات كافية من الماء وإبقاء الجسم رطباً لما له من الأثر في التقليل من نسبة الإصابة بأمراض القلب على المدى البعيد، داعياً إلى اتباع نمط حياة صحي بصفتها الطريقة الأكثر فعالية للوقاية من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.