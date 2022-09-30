مجلس الصحة الخليجي يفوز بجائزة أفضل البرامج المؤثرة في المسؤولية المجتمعية

فاز مجلس الصحة الخليجي بجائزة أفضل البرامج المؤثرة في المسؤولية المجتمعية”، من خلال حملة “ما ينسكت عنه” ضمن حفل الشارقة للاتصال الحكومي في دورته التاسعة الذي أقيم في مركز أكسبو الشارقة .

هذا وتسلم مدير عام مجلس الصحة الخليجي الاستاذ سليمان الدخيل الجائزة خلال مراسم الحفل، وأعرب الدخيل عن شكره وتقديرة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة على هذه الجائزة التي تسير وفق رؤيته السديدة في إمارة الشارقة حيث جعل هذه المبادرة الأولى من نوعها على مستوى المنطقة.

الجدير بالذكر أن حملة ( ما ينسكت عنه) أطلقها مجلس الصحة الخليجي على مرحلتين الأولى في شهر أكتوبر من عام 2020م حول ظاهرة التحرش بالأطفال والتركيز على توعية المجتمع بهذه المشكلة واهم الإجراءات التي يجب اتخاذها بعد حدوث التحرش وكيفية الوقاية منها وتوفير بيئة آمنة للأطفال، حيث تم بناء المحتوى التوعوي للحملة بناء على منهج علمي من متخصصين، وأنطلقت المرحلة الثانية في شهر مارس من عام 2022م حول ظاهرة الابتزاز وتهدف الى تسليط الضوء على قضية الابتزاز الالكتروني للأطفال في دول الخليج واهمية التوعية به و ماهي علاماته .