مجلس الضمان الصحي ينظم ملتقى تحسين تجربة المستفيدين الأول

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ينظم مجلس الضمان الصحي اليوم ، ملتقى تحسين تجربة المستفيدين الأول، تحت عنوان “الشراكة من أجل التحسين”، ضمن إطار السعي لتعزيز صحة المستفيدين من خلال بيئة تنظيمية تركز على الوقاية وتمكن أصحاب العلاقة وتحقق الشفافية و العدالة والجودة والكفاءة.

ويشارك في اللقاء الأول لتطوير تجربة مستفيدي التأمين الصحي عدد من ممثلي أصحاب العلاقة التأمينية، بما فيهم مسؤولي تجربة المستفيد في شركات التأمين، ومقدمي الرعاية، إلى جانب ممثلي مستفيدي التأمين الصحي، وذلك لمناقشة احتياجات العميل، بهدف تمكين المستفيدين من الحصول على كامل حقوقهم من الحماية والرعاية الصحية بجودة وكفاءة عالية وبأيسر الطرق.

ويتخلل الملتقى تنظيم ورشة تعتمد على منهجية تحسين الجودة Quality improvement والتصميم التشاركي Co-design للتعرف على التحديات وايجاد أفضل الحلول للتعامل معها ووضع خطط تحسين تجربة المستفيدين بناء على الأداء، رغبة في تحقيق مبدأ التمركز حول المستفيد لدى أصحاب العلاقة التأمينية ووعي كل جهة بأدوارها.

وأكد المدير التنفيذي للتمكين والإشراف والمتحدث الرسمي في مجلس الضمان الصحي الدكتور ناصر الجهني سعي المجلس إلى تعزيز دوره كجهة تنظيمية رائدة عالميًا عبر العديد من المبادرات الهادفة إلى تمكين المستفيدين ورفع جودة وكفاءة قطاع التأمين الصحي.

وقال الجهني: “حرصنا في ملتقى تحسين تجربة مستفيدي الضمان الصحي الأول على جمع أصحاب العلاقة التأمينية تحت سقف واحد ومناقشة احتياجات المستفيدين بصوت مسموع في حضور جميع الأطراف لتفعيل أدوارهم والعمل سويًا على تحسين التجربة والرفع من كفاءة وجودة الخدمات المقدمة في القطاع” ، مؤكدا على أن هذه المبادرات تسهم في تجاوز التحديات وإيجاد الحلول المبتكرة وتحقيق الاستدامة مما ينعكس بشكل إيجابي على مستفيدي التأمين الصحي .