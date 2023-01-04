مجلس النواب الأمريكي يفشل للمرة الرابعة في انتخاب رئيسه

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فشل مجلس النواب الأمريكي ذو الأغلبية الجمهورية، وللمرة الرابعة خلال يومين في انتخاب رئيس له.

وحال عدد من المشرعين الجمهوريين المحافظين دون حصول الزعيم الجمهوري كيفن مكارثي على 218 صوتا اللازمة ليصبح رئيسا للمجلس.

في المقابل، رُشح عضو الكونغرس الجمهوري تشيب روي بايرون دونالدز ليكون رئيس المجلس، بعدما حصل على ما لا يقل عن اثني عشر صوتا داعما له.

وتعتبر هذه سابقة هي الأولى منذ قرن التي لم يختر فيها مجلس النواب الأمريكي أي رئيس له في الاقتراع الأول.

وأجريت في نوفمبر الماضي، في الولايات المتحدة انتخابات الكونغرس النصفية.

وكان زعيم الجمهوريين في مجلس النواب، كيفن مكارثي، أعرب عن ثقته في عودة مجلس النواب تحت سيطرة حزبه بعد نتائج الانتخابات.