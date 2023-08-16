مجلس الوزراء اليمني: الدعم الاقتصادي المُقدَّم من المملكة ‏يمثل عاملًا فاعلًا لإحراز تقدم في شتَّى القطاعات ‏‎ ‎

المناطق_واس

قال رئيس مجلس الوزراء اليمني معين عبد الملك: إن الدعم ‏الاقتصادي المقدم من المملكة العربية السعودية لبلاده يمثل ‏عاملًا فاعلًا لإحراز تقدم في شتَّى القطاعات الخدمية والتنموية.‏

وأشار -خلال اجتماع للمجلس اليوم في عدن- إلى ما يمثله دعم ‏الموازنة من دفعة لإسناد جهود حكومة بلاده في تخفيف المعاناة ‏الإنسانية وتحسين الخدمات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي ‏والمعيشي، وفق ما جاء في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وأضاف رئيس الوزراء اليمني، أن المملكة جددت بهذا الدعم ما ‏عهده اليمنيون عنها وعلموه طويلًا من الوفاء والبذل الكريم ‏والالتزام التاريخي لروابط الإخاء والجوار والعروبة.‏

وشدَّد مجلس الوزراء على التزام الحكومة بالتنفيذ الصارم لبنود ‏اتفاقية دعم الموازنة،وفق الآليات المعدة، ومضيها في ‏تنفيذ الإصلاحات الشاملة،مشيرًا إلى تطلعها إلى دعم إقليمي ‏ودولي مساند لهذه الإجراءات.‏