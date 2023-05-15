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مجلس جامعة الباحة يعقد جلسته الثامنة للعام الجامعي 1444هـ

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 15 مايو 2023 - 10:09 صباحًا

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عقد مجلس جامعة الباحة برئاسة معالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين بقاعة المجلس, جلسته الثامنة للعام الجامعي 1444هـ، بحضور أعضاء المجلس.

وناقش المجلس العديد من الموضوعات الأكاديمية والإدارية المختلفة، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، ومنها الموافقة على تعيين بعض المحاضرين العائدين من البعثة على درجة أستاذ مساعد، والمعيدين على رتبة محاضر، إضافة إلى الموافقة على منح الدرجة العلمية للطلاب والطالبات المتوقع تخرجهم في مرحلة البكالوريوس والدبلومات المتوسطة لجميع التخصصات في الفصل الدراسي الثالث للعام الجامعي الحالي, واعتماد تطوير المقررات العامة وتوزيعها على خطط البرامج الأكاديمية بالجامعة, واعتماد خطة القبول لمرحلة البكالوريوس والدبلومات المتوسطة للعام الجامعي 1445هـ.

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صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 15 مايو 2023 - 10:09 صباحًا
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shimaa mohamed

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