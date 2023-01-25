“مجلس شؤون الأسرة” و “الاتحاد السعودي للثقافة الرياضية” يوقعان مذكرة تفاهم في مجال التثقيف الرياضي

المناطق_واس

وقّع مجلس شؤون الأسرة مذكرة تفاهم ثنائية مع الاتحاد السعودي للثقافة الرياضية، بهدف رفع مستوى الثقافة الرياضية لدى أفراد الأسرة السعودية كافة بما يحقّق مستهدفات الجهتين في مجال التوعية والتثقيف.

ومثّل المجلس في التوقيع الأمين العام المكلّف هيلة المكيرش، ومن الاتحاد رئيس الاتحاد السعودي للثقافة الرياضية الدكتور سليمان الجلعود.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز علاقة تكاملية تقوم على مبدأ مشاركة المعلومات التثقيفية وإجراء الدراسات العلمية لبناء مبادرات توعوية تُسهم في رفع مستوى الوعي والثقافة في المجال الرياضي لدى الفئات المستهدفة، كما تضمّنت المذكرة تنظيم المسابقات الرياضية التأهيلية، وتقديم الدورات التدريبية للكوادر البشرية، ونصّت على صلاحية إضافة مجالات تعاون مستحدثة حسب ما يستجد من الموضوعات ذات العلاقة بعد موافقة كل من الطرفين.

وتأتي هذه المذكرة ترسيخًا لمنهجية التكامل التي يعمل بها مجلس شؤون الأسرة مع القطاعات كافة وعلى رأسها القطاع الحكومي، تحقيقًا لمستهدفاته في تحسين جودة حياة الأسرة بما يتواءم مع رؤية المملكة 2030 وأهداف التنمية المستدامة.