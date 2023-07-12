مجلس شؤون الأسرة يقيم الملتقى التوعوي “أسرة واعية بلا مخدرات”

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يقيم مجلس شؤون الأسرة الملتقى التوعوي “أسرة واعية بلا مخدرات” مساء الإثنين القادم، تفعيلاً لأدواره في تمكين الأسرة وحمايتها من المهددات والمخاطر المحتملة، وامتداداً للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في حماية أبنائها من آفة المخدرات.

يهدف الملتقى إلى رفع مستوى الوعي بأدوار الأسرة في حماية أفرادها من هذه الآفة الخطيرة، والتعريف بمهامها المحورية في مرحلة اكتشاف التعاطي، ومرحلة العلاج والتأهيل، كما يهدف إلى التعريف بأهم خصائص الأسر الأكثر عُرضة للتعاطي، وتوعيتهم بأهم دوافع الفرد لتعاطي المخدرات بالإضافة إلى إيضاح أبرز المؤشرات والأعراض الظاهرة أثناء التعاطي، كما يسعى المُشاركين في الملتقى إلى تصحيح الأفكار المغلوطة لدى المجتمع عن مرحلة التعاطي والإدمان وسبل مواجهتها بالطرق السليمة.

ينطلق الملتقى في ١٧ من شهر يوليو الحالي الموافق ٢٩ من شهر ذي الحجة، في الرياض في فندق فيرمونت، في تمام الساعة السابعة مساءً.ويشهد ضمن فعالياته انعقاد ٣ جلساتٍ حوارية يشارك فيها عددٌ من الخبراء والمختصين في مجالات الأسرة ومكافحة المخدرات، حيث ستكون الجلسة الأولى بعنوان” دور الأسرة الوقائي في مواجهة مشكلة التعاطي “يجري خلالها مناقشة عدد من المحاور، مثل خصائص الأسر الأكثر عرضة للتعاطي، وأهم المؤشرات والأعراض، بالإضافة إلى النقاش حول الأفكار المغلوطة لدى المجتمع عن التعاطي وسُبل مواجهته، وأهم المهارات الأسرية الوقائية لحماية الأفراد من الإدمان.

كما تناقش الجلسة الحوارية الثانية “دور الأسرة أثناء وجود مشكلة التعاطي” والتي تُسلّط الضوء على دور الأسرة والمدرسة في مرحلة اكتشاف مشكلة التعاطي، وتوعيتهم بكيفية الوصول إلى مراكز العلاج، وتُركّز الجلسة على إبراز أهم الأساليب والتدخلات الأسرية الإيجابية والسلبية في التعامل مع مشكلة التعاطي.

فيمايُدار الحوار في الجلسة الثالثة في الملتقى حول”دور الأسرة في مرحلة التأهيل والعلاج ” من خلال النقاش حول أدوارها المحورية في مراحل العلاج والتأهيل والاندماج المجتمعي، ويختتم الملتقى فعالياته بعرض تجارب وقصص واقعية تُلامس العاطفة لأفراد في مرحلة التعافي من الإدمان، بالإضافة إلى عرض تجارب واقعية لأسر عانت من إدمان المخدرات وواجهت العديد من التحديات للتغلب عليه.

وبهذه المناسبة،صرّحت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة ميمونة بنت خليل آل خليل أن هذا الملتقي يأتي في سياق مبادرات مجلس شؤون الأسرة لنشر الوعي حول قضايا وتحديات الأسرة، وتحقيق مستهدفاته في تمكينها وحمايتها من المهددات والمخاطر المحتملة، حيث تمثل المخدرات إحدى تلك المخاطر التي يمكن أن تهدم كيان الأسرة وتتسبب لها في الكثير من الآثار السلبية التي تمتد للمجتمع بشكل عام، مشيدة بالجهود الوطنية التي تبذلها كافة القطاعات ذات العلاقة للقضاء على المخدرات متمثلة في حملة وطن بلا مخدرات.

الجدير بالذكر بأنه يمكن حضور الملتقى في فندق فيرمونت وافتراضياً من خلال رابط البث المباشر الذي سيتم نشره على حسابات مجلس شؤون الأسرة في وسائل التواصل الاجتماعي.