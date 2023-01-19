مجلس شؤون الأسرة ينظم ندوة الأسرة بعنوان “كيف أختار شريك الحياة؟”

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نظّم مجلس شؤون الأسرة ندوة الأسرة يوم أمس الأربعاء تحت عنوان “كيف أختار شريك الحياة؟” كأولى جلسات سلسلة الحوارات الأسرية بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، باستضافة المعالج الأسري والزواجي د. عبدالحكيم اليوسف، وبحضور الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة أ. هيلة بنت محمد المكيرش، ورئيسة لجنة المرأة د. لانا بن سعيد، وعضو لجنة المرأة د. سناء العتيبي، ومشاركة مجموعة من الشباب والشابات.

حيث تهدف السلسلة الحوارية إلى خلق مساحة يشارك فيها الشباب المقبلين على الزواج وحديثي الزواج لاستطلاع توقعاتهم ومرئياتهم، ومساعدتهم في تكوين صورة إيجابية عن مؤسسة الزواج عن طريق استضافة الخبراء والمتخصصين في العلاقات الأسرية والزوجية.

وجرى النقاش خلال الندوة للتعرّف على كيفية بناء فكرة الزواج لدى شباب اليوم، ومعاييرهم لاختيار شريك الحياة، والذي اتفقوا فيه على أهمية وجود التوافق التعليمي، والمادي، والاجتماعي، والبيئي، وتناسب الرغبات والاهتمامات بين الشريكين، إلى جانب ارتفاع مستوى الوعي لديهما.

وأكّد اليوسف خلال الندوة على أهمية وضوح معايير اختيار شريك الحياة قبل الإقدام على خطوة الزواج، ومراعاة امتلاك الشباب لمنظومة القيم والمهارات التي تمكّنهم من التعاون والانسجام لبناء علاقة زوجية ناجحة.

هذا وتأتي السلسلة الحوارية من منطلق دور المجلس في رصد التحديات التي تواجه مؤسسة الزواج، والعمل على حلّها بالشراكة مع المتخصصين والخبراء، بالإضافة إلى إشراك أفراد المجتمع لبناء البرامج والمبادرات التخصصيّة التي تسهم في استقرار الأسرة.