مجلس شؤون الأسرة يوقع مذكرة تفاهم لتمكين المرأة والأسرة اقتصادياً

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وقع مجلس شؤون الأسرة مذكرة تفاهم مع إحدى جهات القطاع الخاص, والتي تقدم خدمات التوظيف ودعم المشاريع الصغيرة, بهدف رفع مستوى معيشة المرأة والأسرة على حدٍ سواء لزيادة كفاءتهم الإنتاجية عبر تقديم العديد من البرامج التي تصب في صالح المرأة والمجتمع.

مثَل المجلس في الاتفاقية سعادة الأمين العام الدكتورة خليل آل خليل, في حين مثٌل جهة التوظيف, الأستاذ سليمان صالح الطريفي.

تأتي هذه المذكرة ضمن جهود المجلس في تعزيز مكانة الأسرة, وتمكينها من القيام بدورها الفاعل في المجتمع وتحسين مستوى جودة حياتها .

تستهدف المذكرة دعم السيدات من أصحاب المهن الصغيرة والمشروعات الريادية وتفعيل مشاركتهم في جميع الأعمال لتحسين واستدامة دخلهم ومستوى معيشتهم, مما يسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف التنمية الوطنية وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وبهذه المناسبة, أكدت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة أن الاتفاقية تسهم في تحقيق أهداف المجلس في عقد شراكات استراتيجية مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص, والقطاع غير الربحي بهدف تعزيز مكانة الأسرة, بالإضافة الى تحقيق مستهدفات إدارة المرأة بمجلس شؤون الأسرة في تعزيز مكانة المرأة وتمكينها اجتماعياً واقتصادياً ومعرفياً لضمان استدامة استقرارها المادي و الأسري.