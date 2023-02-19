مجلس شباب منطقة جازان يشارك في مهرجان البن

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يشارك مجلس شباب منطقة جازان، في مهرجان البن السعودي العاشر الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه بالمنطقة بالتعاون مع محافظة الداير، من خلال ركن لتعزيز المكتسبات التنموية لمنطقة جازان وإبرازها لمرتادي المهرجان، وإبراز أعمال المجلس وخطته التنفيذية بمشاركة عدد من أعضاء المجلس.

وأوضح أمين عام مجلس شباب منطقة جازان الدكتور يحيى بن علي فقيهي ، أن هذه المشاركة تأتي وفق توجيهات سمو أمير منطقة جازان رئيس مجلس الشباب في إشراك مجلس الشباب في جميع فعاليات المنطقة، وفي إطار تعزيز المكتسبات التنموية للمنطقة على مستوى الشباب.

يذكر أن أعضاء المجلس يعدون من نخبة أبناء وبنات المنطقة وتقع على عاتقهم مسؤولية تعزيز الانتماء والمواطنة والمكتسبات التنموية ، وأهمية التكاتف والتعاون مع الجهات الأخرى لتحقيق هذه المستهدفات.