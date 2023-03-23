مجمع إرادة بالرياض يحدد مواعيد العمل خلال شهر رمضان

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أعلن مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض عن مواعيد عمل العيادات الخارجية والرعاية الصيدلية ومواعيد الزيارات خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بهدف التيسير على المراجعين والمرضى المنومين وذويهم.

وأوضح المدير التنفيذي للمجمع الدكتور حسن بن رافع الشهري أن مواعيد العمل في العيادات الخارجية خلال شهر رمضان المبارك ستكون على فترتين صباحية ومسائية، من الأحد إلى الأربعاء، حيث ستكون الفترة الأولى من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً، والفترة الثانية من الساعة التاسعة مساءً إلى الثانية عشرة منتصف الليل، فيما تم تخصيص يوم الخميس لعمل اللجان الطبية، وسيكون عمل العيادات الخارجية للأطفال خلال فترة واحدة من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الرابعة عصراً.

وأشار إلى أن العمل في الصيدلية سيكون متوافقاً مع مواعيد عمل العيادات، منوهاً أن قسم الإسعاف والطوارئ مستمر في العمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، لاستقبال جميع الحالات دون استثناء ويتم من خلاله تقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية اللازمة للمرضى.

وأضاف الدكتور الشهري أن المجمع قام بتحديد مواعيد زيارة المرضى خلال هذا الشهر، لتكون في الفترة المسائية، مراعاة لمصلحة المرضى ومصلحة ذويهم.

وأوضح أن الزيارة ستكون بشكل يومي لجميع أجنحة التنويم النفسية وجناح تنويم الأطفال من الساعة 9:00م إلى – 11:00م، وستكون في جناح 13 بشكل يومي أيضاً ولكن من 10:00م إلى – 12:00م.

وستكون الزيارة لمرضى جناح 12 على مدى 4 أيام (من الأحد إلى الأربعاء) من الساعة 10:00م إلى – 12:00م، فيما ستكون للمريضات المنومات في الأجنحة النسائية أيام الأحد والثلاثاء والجمعة من الساعة 9:00م إلى – 11:00م، وتم تقسيم أيام الأسبوع بين مرضى أجنحة تنويم الإدمان، حيث ستكون أيام الأحد والثلاثاء والخميس مخصصة لزيارة المرضى المنومين في جناحي (9،10)، وأيام الاثنين والأربعاء والجمعة مخصصة لزيارة المرضى المنومين في أجنحة (1،7،11) وسيكون وقت الزيارة خلالها من الساعة 10م إلى – 12م.

ودعا الدكتور الشهري ذوي المرضى إلى الحرص على زيارة أبنائهم المنومين ومشاركتهم روحانية في هذا الشهر الكريم مؤكداً أن هذه الزيارات تنعكس إيجاباً على نفسية المرضى وتؤكد لهم اهتمام ذويهم بهم والذي بدوره يساعد في العملية العلاجية للنزلاء، ومشيراً إلى أن المجمع يسمح للأطفال من ذوي المرضى زيارة أسرهم دون قيود أو شروط.