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مجمع “إرادة” بالرياض ينظم حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية

15 أكتوبر 2023 - 5:31 مساءً

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نظّم مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض، حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع إدارة المختبر المركزي العسكري، وبنك الدم بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية.

 

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ودشّن المدير التنفيذي لمجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض بالنيابة الدكتور محمد بن مشبب الأحمري اليوم، الحملة التي تستمر على مدى خمسة أيام، والتي شهدت إقبالاً من الموظفين والموظفات ومراجعي المجمع.

 

وأوضح الدكتور الأحمري أن هذه الحملة مبادرة مشتركة بين المجمع والقائمين على المختبر المركزي لدعم العمل الإنساني الذي يسهم في إنقاذ حياة المرضى.

 

وبيَّن الأحمري أهمية مثل هذه الحملات، حيث تسهم في توفير الدم في المستشفيات وتغطية احتياجاتها.

15 أكتوبر 2023 - 5:31 مساءً
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