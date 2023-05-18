مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُشارك في “معرض المدينة المنورة للكتاب 2023”

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يُشارك مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية ومركز الملك عبد الله بن عبد العزيز للتخطيط والسياسات اللغوية في معرض “المدينة المنورة للكتاب 2023″، الذي تنظمه وزارة الثقافة، ممثلة في هيئة الأدب والنشر والترجمة، ضمن مبادرة “معارض الكتاب في السعودية”.ومن المُقرر إقامته في المدةمن 28 شوال الموافق 18 مايو إلى 8 ذي القعدة الموافق28مايو.

وتأتي مشاركة المجمع في المعرض لتعزيز مكانة اللغة والثقافة العربيتين، ودعم منظومة المحتوى الثقافي، وإبراز الجهود في مجالات النشر العلمي، والاحتفاء باللغة العربية لدى الجمهور العريض الحريص على المشاركة الفاعلةفي معارض الكتب، والعناية باللغة العربية ونشر المحتوى العربي وإثرائه.

ومن المُقرر أن يشارك المجمع في المعرض بجناح مكوّن من قسمين، يختص القسم الأول بالتعريف ببرامج مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية ومبادراته المختلفة الهادفة إلى دعم اللغة العربية في المجالات الأربعة التي يستهدفها، وهي: “التخطيط والسياسة اللغوية”، و”الحوسبة اللغوية”، و”البرامج التعليمية”، و”البرامج الثقافية”. وخُصص القسم الثاني لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتخطيط والسياسات اللغوية –المرتبط تنظيميًّا بالمجمع-؛لتسليط الضوء على أهدافه وجهوده في الحفاظ على اللغة العربية ودعمها ونشرها من خلال عرض إصدارات المركز.

ولمواكبة عام الشعر العربي الذي أطلقته وزارة الثقافة لعام 2023م؛ سيقيم المجمع “ملتقى الشعر العربي حول العالم”في يوم السبت 30 شوال 1444هـ الموافق 20 مايو 2023مبالشراكة مع هيئة الأدب والنشر والترجمة، ضمن البرنامج الثقافي المصاحب لمعرض الكتاب في المدينة المنورة؛إذيستضيف هذا الملتقى الشعري مجموعةً من الشعراء غير العربعن طريق تنظيم عددٍ منالأمسيات التي تعبر عن جمال اللغة العربية وانتشارها.

ويذكر في هذا السياق أن مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، شارك خلال المدة الماضية في جميع معارض الكتاب التي نظمتها هيئة الأدب والنشر والترجمة، وهي:معرض المدينة المنورة للكتاب للعام 2022م، ومعرضا الرياض وجدة الدوليان للكتاب في العام ذاته، ومعرض المنطقة الشرقية للكتاب للعام 2023م.