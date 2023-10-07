مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة ينظّم فعالية عن التوحد

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نظّم مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة اليوم، فعالية عن اضطراب التوحد تحت شعار ” نشعر بكم ” ضمن البرامج المجتمعية للمجمع والتي تهدف للتوعية حول التوحد ومواكبة أحدث التطورات الطبية في هذا المجال.

وتضمّنت الفعالية على تقديم الاستشارات الطبية في اضطراب التوحد التي قدمها عدد من الاخصائيات النفسيات لتعريف الحضور بالخدمات الاجتماعية داخل المستشفى، وشرح لطرق الرعاية لهذه الفئة والخدمات المتطورة التي وفرتها المملكة للتعامل مع هذه الحالات ومختلف المجالات الطبية.

وأوضحت أخصائية التثقيف الإكلينيكي، الدكتورة فاطمة الصايغ أن الاهتمام المبكر بأطفال التوحد وفي الوقت المناسب، يسهم في تحسين الطرق العلاجية لهم، سواء العلاج السلوكي أو العلاج بالتخاطب والعلاج التربوي وكذلك العلاج الأسري، إضافة إلى دمجهم في المجتمع لبناء مجتمع صديق لهم، وتوعية وتثقيف أسرهم بطرق الاهتمام بهم.