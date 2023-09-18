مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف يعلن عن وظائف شاغرة

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أعلن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، عن فتح باب التوظيف في مختلف التخصصات.

واشترط المجمع أن يكون المتقدمين لشغل الوظائف من المواطنين، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

التخصصات المطلوبة:

1- الهندسية، التقنية، الفنية، المراقبة والتحكم، العلاقات العامة والاعلام.

2- التسويق والبيع، الدراسات القرآنية، الدراسات الإسلامية، اللغة العربية.

الشروط العامة:

1- أن يكون المتقدم للوظائف المحددة في الإعلان سعودي الجنسية.

2- خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

3- التفرغ التام للوظيفة.

4- أن يكون المرشح لائقاً صحياً.

5- أن يجتاز المتقدم جميع الاختبارات والمقابلة الشخصية.

6- الخبرات والدورات يجب أن تكون في نفس مجال الوظيفة المعلن عنها.

7- سيتم استبعاد الطلب غير المكتمل.

8- جميع المؤهلات العلمية من خارج المملكة يجب ان تكون من جهات معترف بها لدى وزارة التعليم ويكون قد تم إصدار قرار معادلة للمؤهل.

9- يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً.

10- المستندات المطلوبة ترسل بصيغة ملفات (PDF)

إرشادات التقديم:

– يجب على المتقدم تسجيل رقم الجوال والبريد الإلكتروني بشكل صحيح عبر بوابة التوظيف الخاصة بالمجمع حيث سيتم من خلالهما التواصل مع المتقدمين على الوظائف الشاغرة في حال ترشيحهم.

وعلى الراغبين في التقدم للوظائف المذكورة ممن تنطبق عليهم الشروط تعبئة نموذج البيانات ورفع الوثائق المطلوبة عبر بوابة التوظيف الخاصة بالمجمع.

نبذة عن المجمع:

– مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، في المدينة المنورة هو أكبر مطبعة في العالم لطباعة المصحف. وهو أحد المعالم التي تقدمها المملكة لخدمة الإسلام والمسلمين في مختلف أرجاء العالم.

وقد وضع خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز حجر الأساس للمجمع عام 1403 هـ وافتتحه عام 1405هـ.

موعد التقديم:

1- التخصصات التالية (الهندسية، التقنية ، الفنية ، المراقبة والتحكم ، العلاقات العامة والاعلام):

– التقديم مُتاح حالياً يوم الإثنين بتاريخ 1445/02/26هـ الموافق 2023/09/11م.

2- التخصصات التالية (التسويق والبيع، الدراسات القرآنية، الدراسات الإسلامية، اللغة العربية):

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الإثنين بتاريخ 1445/02/26هـ الموافق 2023/09/11م وينتهي التقديم يوم الأحد بتاريخ 1445/03/02هـ الموافق 2023/09/17م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا