مجموعة أباريل تحتفي بنجوم السينما والتلفزيون في الرياض

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في فعالية جمعت بين العراقة والحداثة بشكل مميز، أقامت مجموعة أباريل أمسية مميزة فى مطعم جيميز إتاليان في واجهة روشن الرياض. وشهدت هذه الأمسية الحصرية حضور مجموعة من أشهر نجوم السينما والتلفزيون، والمنتجين، والإداريين من أفضل القنوات والمؤسسات الإنتاجية مثل إم بي سي، وقناة SBC، وأكاديمية إم بي سي للمواهب.

وحضر هذه الأمسية المميزة قرابة 50 شخصية مشهورة من الممثلين، والممثلات، والقيادات المؤثرة في هذا المجال، الذين اجتمعوا معاً من أجل الاحتفاء بالثقافة والصداقات الإبداعية تحت سماء الرياض. وتمتع الضيوف بتجارب مميزة قدمتها إدارة مجموعة أباريل مثل عرض تحضير الباستا أمام الجمهور، ومقطوعات تقليدية من موسيقى العود، وتصاميم فنية للحناء بجانب هدايا مخصصة من كتب الطبخ من جيميز إتاليان، وألواح التقطيع، والعود المبخر، التي تم نقش أسماء الضيوف عليها.

وعلق السيد نيراج تيكشينداني، الرئيس التنفيذي لدى مجموعة أباريل، على هذه الأمسية “نحن سعداء بحضور الشخصيات الثقافية والابداعية في قطاعي الإعلام والترفيه هذه الأمسية المميزة التي تجسد التزامنا ببناء علاقات محورية واحتفالنا بالذوق الغني لمجتمعنا”.

كما عكست هذه الأمسية لمجموعة أباريل إلتزامها بالامتياز والتفاعل المجتمعي وأكدت على أهمية تلاقي الثقافات، والتقاليد، والابتكارات في بناء تجمعات مميزة للشركات.