مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تشارك في COP28

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تشارك مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في المؤتمر الثامن والعشرين لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ( COP28 ) في دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023، بوفد متنوع من جميع إدارات وكيانات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

ويتيح هذا التمثيل الشامل للبنك عرض مبادراته المناخية وخططه الإستراتيجية واسعة النطاق، التي تتماشى مع توجهاته الإستراتيجية، حيث تحتل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مركز الصدارة لمبادرات المناخ العالمية.

وأوضحت المجموعة أن مشاركتها تمثل منعطفاً حاسماً، لجهود المناخ العالمية، لتسليط الضوء على دورها في التنمية المستدامة، حيث تعمل المجموعة على مواءمة خبراتها ومواردها الواسعة مع مؤتمر الأطراف في التصدي لتحديات المناخ ومواءمة عملياتها بشكل كامل مع أهداف اتفاق باريس بحلول نهاية عام 2023.

وتتولى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية دوراً رائداً، حيث خصصت 65% من التزاماتها لعام 2022 للتكيف مع المناخ في مختلف القطاعات، كما عالج البنك التحديات من خلال تعزيز الاستثمارات القادرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ والطرق المبتكرة، مثل الصكوك الخضراء لتعبئة الموارد من أجل العمل المناخي.

وتلتزم المجموعة تمويل المناخ من خلال خطة عمل مدتها 5 سنوات، تستهدف الالتزام بتمويل المناخ بنسبة 35% بحلول عام 2025 وفي عام 2022، كذلك توجيه 33% من إجمالي موافقات تمويلات البنك نحو العمل المناخي، ما يدل على التزام قوي بالمناخ الأخضر “المبادرات”.

ويضمن هذا الالتزام أن تدعم عمليات البنك الإسلامي للتنمية، المساهمات المحددة وطنيا للدول الأعضاء، وإستراتيجيات المناخ طويلة المدى، ما يسهل الانتقال العادل والمنصف نحو التنمية المنخفضة الكربون.