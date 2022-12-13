مجموعة السبع تتفق على تعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا

تحذير روسيا من استخدام أسلحة كيماوية

وقال زعماء مجموعة السبع، في مؤتمر استضافته ألمانيا، إن: الخطاب النووي غير المسؤول لروسيا غير مقبول، وإن أي استخدام للأسلحة الكيماوية أو البيولوجية أو النووية سيُقابل بعواقب وخيمة”، حسب “رويترز”.

لا توجد محادثات سلام

وصرح متحدث باسم الحكومة الألمانية، التي تتولى رئاسة مجموعة السبع، قبل الاجتماع، إن شحنات أسلحة محددة إلى أوكرانيا ليست على جدول الأعمال.

وقال: “لا توجد محادثات سلام، ولا نهاية تلوح في الأفق للصراع في أوكرانيا، الأكثر دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية”، حسب “الشرق الأوسط”.

زيلينسكي يطلب المزيد من المساعدات

وحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مجموعة السبع اليوم على مساعدة حكومته في الحصول على ملياري متر مكعب إضافي من الغاز الطبيعي وتزويدها بدبابات حديثة ووحدات مدفعية وقذائف وأسلحة طويلة المدى.

وفي كلمته لمجموعة السبع في المؤتمر عبر الفيديو، دعا زيلينسكي روسيا أيضاً إلى اتخاذ خطوة «جوهرية» نحو حل دبلوماسي للحرب في أوكرانيا، واقترح أن تسحب موسكو قواتها بحلول عطلات نهاية العام.

وقال: “إذا سحبت روسيا قواتها من أوكرانيا، فإنها ستضمن أيضاً نهاية للقتال موثوقاً بها”، وتابع: “لا أرى أي سبب يمنع روسيا من القيام بهذا الآن”.