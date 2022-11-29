مجموعة السبع تتفق على تنسيق التحقيقات في جرائم حرب محتملة بأوكرانيا

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أعلنت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، اليوم الثلاثاء، التوافق على إنشاء شبكة لتنسيق التحقيقات في جرائم الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقالت المجموعة إن ذلك يأتي كجزء من حملة لمحاكمة المشتبه في تورطهم في ارتكاب فظائع محتملة في أوكرانيا.

ودعا ماركو بوشمان، وزير العدل الألماني، وفد أوكراني إلى حضور الاجتماعات التنسيقية، مؤكدا أن الضحايا الذين أدلوا بشهاداتهم على جرائم الحرب لا ينبغي أن يدلوا بشهاداتهم مجددا.

وقال إن الهدف من الاجتماع إرسال إشارة مفادها: “جرائم الحرب لا ينبغي أن تمر دون عقاب”.

وفي سياق آخر، أعلنت عزمها تزويد أوكرانيا بأكثر من 350 مولد طاقة.