مُنافسي الأخضر في المونديال.. القوائم النهائية لـ الأرجنتين وبولندا والمكسيك

تصدرت القوائم النهائية لـ “المنتخبات” المُشاركة في نهـــــــائيات كأس العالم 2022، محركات البحث، حيث ترغب الجماهير السعودية في الإطلاع عن منافسي الأخضر في المونديال المرتقب خلال أيام.

ويقع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المجموعة الثالثة في كأس العالم قطر 2022، برفقة كلًا من “الأرجنتين، وبولندا، والمكسيك”، حيث يفتتح الصقور مشوارهم بمقابلة ليـــونيل ميـــسي وفارقه.

ويستعرض لكم “موقع المناطق”، القوائم النهائية لـ “منتخبات” الأرجنتين والمكسيك وبولندا، المشاركين في كأس العالم، والمنافس المباشر لـ المنتخب السـعودي لكرة القـدم خلال ليـالي مونديال قطر.

قائمة المنتخب الأرجنتيني

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز، جيرونيمو رولي، فرانكو أرماني.

خط الدفاع: ناهويل مولينا، غونزالو مونتييل، كريستيان روميرو، جيرمان بيزيلا، نيكولاس أوتامندي، ليساندرو مارتينيز، ماركوس أكونيا، نيكولاس تاغليافيكو، خوان فويث.

خط الوسط: رودريغو دي بول، لينارودو بارديس، ماك أليستر، غوديو رودريغيز، إنزو فيرنانديز، إكسيكيل بالاسيوس، نيكولاس غونزاليس.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، لاوتارو مارتينيز، أنخيل دي ماريا، جوليان ألفاريز، خواكين كوريا، باولا ديبالا.

قائمة المنتخب البولندي

حراسة المرمى: بارتلومي درونغوفسكي، فويتسيخ شينسني، لوكاش سكوروبسكي.

خط الدفاع: يان بيدناريك، بارتوش بيريتشينسكي، ماتي كاش، كاميل غليك، روبيرت غومني، أرتور يندجيتتشيك، ياكوب كيفيور، ماتيوش فيتيسكا، نيكولا زاليفسكي..

خط الوسط: كريستيان بيليك، بشيميسلاف فرانكوفسكي، كاميل غروسيتسكي، ياكوب كامينسكي، غجيغوج كريخوفياك، ميخال سكوراش، داميان شيمانسكي، سيباستيان شيمانيسكي، بيوتر زيلينسكي، شيمون جوركوفسكي.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، أركاديوش ميليك، كشيبشتوف بيونتيك، كارول سفيديريسكي.

قائمة المنتخب المكسيكي

حراسة المرمى: جييرمو أوتشوا، ألفريدو تالافيرا، رودولفو كوتا.

خط الدفاع: هيكتور مورينو، جيسوس جاياردو، نيستور أروجو، جيراردو أرتياغا، سيزار مونتيس، خورخي سانشيز، جوهان فاسكيز، كيفين الفاريز.

خط الوسط: أندريس جواردادو، أوربيلين بايندا، هيكتور هيريرا، إريك جوتيريز، إديسون ألفاريز، أوريل أنطونا، كارلوس رودريغيز، روبرتو ألفارادو، لويس رومو، ألكسيس فيجا ، لويس تشافيز.

خط الهجوم: راؤول خيمينيز، هيرفينج لوزانو، هنري مارتن، روجيليو فونيس موري.