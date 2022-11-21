مدرب بولندا: الجميع يريد التأهل للدور المقبل.. ومواجهة السعودية صعبة

أكد تشيسلاف ميشنيفيتش، المدير الفني لمنتخب البولندي، أن المجموعة الثالثة تضم منتخبات قوية “الأرجنتين، المكسيك، السعودية”، ويجب التركيز في الـ3 مباريات من أجل التأهل للدور المقبل من البطولة.

صعوبة مجموعة الصعوبة بسبب رغبة الجميع في التأهل

وأضاف ميشنيفيتس، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة بولندا والمكسيك في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم، أن منتخبات الأربعة بالمجموعة الثالثة يرغبون في التأهل للدور المقبل.

صعوبة التأهل

وتابع: أن بولندا تحتوي على عدد كبير من اللاعبين ذو الخبرة واللاعبين الشباب، حيث ستكون التشكيل مزيج بين الشباب والخبرة.

وأكد مدرب بولندا، أنه تم الإعداد والتجهيز جيدا لمباراة المكسيك التي سيخوضها المنتخب في افتتاح مشواره في كأس العالم.