مجموعة الشايع الدولية تعلن وظائف بعدة تخصصات

أعلنت مجموعة الشايع الدولية توفر فرص وظيفية في مجال المطاعم و الضيافة بمدينة الخبر، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
العمل بالمطاعم العالمية التالية:
– Cheese Cake Factory.
– PF Chang’s.
– Texas Roadhouse.
– Raising Cane’s.
الوظائف المتاحة:
– طاقم خدمة.
– طباخ رئيسي .
– مساعد طباخ.
– مضيف.
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الخميس بتاريخ 1444/07/04هـ الموافق 2023/01/26 وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.
طريقة التقديم:
– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد): [email protected]