مجموعة روشن تطلق مبيعات المرحلة الرابعة من مشروع “سدرة”

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أطلقت مجموعة روشن، المرحلة الرابعة من مشروع “سدرة”، والتي تستهدف إضافة 4,860 وحدة سكنية على مساحة 1.9 مليون متر مربع، مع عرض 1,254 وحدة للبيع في الشريحة الأولية من المبيعات.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن ديفيد جروفر أن روشن تهدف من خلال إطلاقها للمرحلة الرابعة إلى تلبية الطلب غير المسبوق على أسلوب الحياة الجديد الذي تقدمه، ويمزج بين التصميم العصري والمبتكر والمستدام مع مرافق وخدمات مثل المدارس ومستشفى الرعاية الأولية ومركز التسوق.

وأضاف أن المرحلة الرابعة ستُضيف 4,860 وحدة سكنية إلى مشروع سدرة، إلى جانب مساحات عامة تمثل 30% من إجمالي مساحة المرحلة، كما تضم هذه المرحلة من المشروع مجموعة متنوعة من المرافق المصممة لدعم نمط الحياة الصحية والنشطة، بما في ذلك “قبة اتحاد الرياضة للجميع”، الأكبر من نوعها في المملكة، ومسارات للمشي والركض ومساحات خضراء و 7 مساجد محلية وجامعين و 7 مراكز تجارية.

وتقع المرحلة الرابعة من “سدرة” شمال المرحلة الثالثة من المشروع، ويفصلهما وادي طبيعي، وتوفر في الوقت نفسه وصولاً سهلاً إلى مناطق التسوق والأعمال في “واجهة روشن”، بالإضافة إلى المرافق التعليمية والصحية والثقافية والترفيهية والرياضية الأخرى الموزعة في كافة أنحاء مجتمع “سدرة” الذي يقع في موقع استراتيجي شمال الرياض النابض بالحياة بالقرب من العديد من المعالم البارزة، مثل جامعة الأميرة نورة وجامعة الإمام محمد بن سعود ومطار الملك خالد الدولي ومحطة قطار سار الرياض، وسيكون الوصول إلى المرحلة الرابعة من مشروع “سدرة” مباشرة عبر طريق المطار، ومن خلال محطتي المترو F2 و A7.