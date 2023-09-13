مجموعة “روشن” والسجل العقاري يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون القانوني والفني

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وقعت مجموعة “روشن”، أكبر مطور عقاري وطني في المملكة، وأحد المشاريع الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة، مذكرة تفاهم مع الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار “السجل العقاري”، وذلك على هامش معرض ومنتدى”سيتي سكيب العالمي” في الرياض.

وستضع مذكرة التفاهم إطارًا للتعاون القانوني والفني بين “روشن” والسجل العقاري، وعلى وجه التحديد، ستمكن المذكرة “روشن” و”السجل العقاري” من تسجيل عقارات روشن في قاعدة بيانات “السجل العقاري”، مما يسمح بتبادل معلومات ملكية العقارات بشكل آمن وفعال، وذلك لتمكين تبادل البيانات الجغرافية ذات الصلة.

وقع على مذكرة التفاهم في حفل أقيم على هامش معرض “سيتي سكيب العالمي”، كل من الرئيس التنفيذي لمجموعة “روشن”ديفيد جروفر، ومن السجل العقاري NAME ، TITLE .

وأكد “ديفيد جروفر” أهمية هذه الشراكة قائلاً: “نلتزم في روشن بجعل عملية البيع والشراء العقارية سهلة وآمنة قدر الإمكان لعملائنا. ومن خلال شراكتنا مع السجل العقاري، سنضمن تسجيل ممتلكاتنا العقارية بشكل نظامي في أسرع وقت ممكن وبطريقة أكثر كفاءة، مما يُمكّن عملاءنا من امتلاك وتسجيل منزل أحلامهم بكل سهولة. ونحن نتطلع إلى العمل مع السجل العقاري، الشركة الشقيقة التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، من أجل الوفاء بالتزاماتنا تجاه العملاء والإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030”.

وتأتي مذكرة التفاهم بين “روشن” و “السجل العقاري” في أعقاب أربع مذكرات تفاهم أخرى تم الإعلان عنها وتوقيعها في معرض “سيتي سكيب العالمي”،منها مذكرة مع شركة ضوئيات المتكاملة للاتصالات وتقنية المعلومات ومذكرتان مع شركة STC ومذكرة أخيرة مع الجامعة العربية المفتوحة.

وتعد الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار “السجل العقاري”، إحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة (PIF) والتي تأسست لتصبح المشغل الحصري لأنشطة تسجيل العقارات في المملكة العربية السعودية. وقد بادرت بإنشاء السجل العقاري للمملكة، وتعمل على المحافظة عليه باستخدام التقنيات الجيومكانية الحديثة من أجل تعزيز الثقة والشفافية في القطاع العقاري وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 في تطوير الثروة العقارية.

يعقد معرض “سيتي سكيب العالمي” 2023، أكبر معرض عقاري في العالم، في الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر 2023 في مركز المعارض والمؤتمرات في ملهم برعاية “روشن” الشريك المؤسس. وستتضمن النسخة السعودية الأولى للمعرض أكثر من 200 متحدث وأكثر من 180,000 زائر متوقع، حيث ستركز الحلقات النقاشية والعروض والندوات على أربعة محاور رئيسية: مدن الغد الذكية والتحول الرقمي وتسارع نمو المملكة ومنتدى المطورين.