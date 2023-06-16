مجموعة stc تحصد جائزة القصيم للتميز والإبداع

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كرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم، مجموعة stc ممكن التحول الرقمي في المنطقة، بجائزة القصيم للتميز والإبداع في مسار الحاضنات ومسرعات الأعمال، وذلك ضمن فعاليات النسخة الثالثة للجائزة، التي أقيمت مؤخراً بمركز الملك خالد الحضاري في بريدة.

وحصلت stc على الجائزة نظير الإنجازات التي حققتها مسرعة inspireU التابعة للمجموعة، والتي مكّنت أكثر من 90 شركة ناشئة بمجموع استثمارات كلي يتجاوز 700 مليون ريال، فيما تعكس الجائزة ريادة المجموعة في تعزيز الفرص الاستثمارية وتحديداً في مجال الاقتصاد الرقمي، حيث بلغت القيمة السوقية للاستثمارات والتعاملات المالية لمنتجات المشاريع التي احتضنتها مسرعة inspireU أكثر من 12 مليار ريال، فيما بلغ عدد فرص العمل، المباشرة وغير المباشرة، التي ولدتها تلك المشاريع الناشئة أكثر من 600 ألف فرصة عمل.

و استفاد أكثر من 40 مليون مستخدم من مشاريع inspireU الريادية، الأمر الذي يعكس تركيز stc على النهوض بالاقتصاد الرقمي السعودي وتوليد المزيد من فرص العمل النوعية للمواطنين والمواطنات، إلى جانب ريادة دعم المحتوى المحلي عبر تحويل أفكار رواد الأعمال إلى مشاريع ناجحة، وذلك من أجل المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وأداء دور أكبر في التحول الرقمي السعودي.

وحظي بجائزة القصيم للتميز والإبداع، 19 فائزاً من الأفراد والمؤسسات، ضمن مختلف المسارات. وتسعى الجائزة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الطموحة، يأتي على رأسها تنمية الأداء المتميز ضمن القطاعات الحكومية والخاصة غير الربحية، وتكريم المؤسسات والأفراد، وتشجيع المبادرات والمشاريع الرائدة، التي تلبي احتياجات المجتمع المحلي. كما تركز الجائزة إلى جانب تحفيز مؤسسات القطاع الخاص على توظيف السعوديين والسعوديات، وبناء نموذج مؤسسي يطبق مفاهيم الحوكمة والاستدامة لجميع المؤسسات التابعة لمختلف القطاعات. أما مرتكزات الجائزة، فإنها تقوم على 6 عناصر، تتمثل في الاستدامة، والجودة والإتقان، والتميز والإبداع، إضافة إلى المسؤولية المجتمعية، وتعزيز قيم الانتماء الوطني، والأمن الفكري.