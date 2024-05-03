مجموعة stc تحصل علي جائزة “أفضل شركة للاتصالات والخدمات الرقمية” على مستوى المنطقة خلال قمة الشرق الأوسط للاقتصاد في أبوظبي

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حصلت مجموعة stc، على جائزة “أفضل شركة للاتصالات والخدمات الرقمية للعام” خلال قمة الشرق الأوسط للاقتصاد 2024 (Economy Middle East Summit 2024) التي انعقدت في أبوظبي تحت شعار “تسريع وتيرة النمو المستقبلي”، بحضور عدد من الوزراء والرؤساء التنفيذيين ونخبة من الخبراء الدوليين في الشركات الحكومية والخاصة، التي ركزت فيها القمة على استكشاف الفرص الرئيسية ومعالجة التحديات في مجالات التقنية والمصرفية والمالية والضيافة والسياحة والتنقل.

ويمثل حصول مجموعة stc على هذه الجائزة على مستوى الشرق الأوسط دليلاً على مكانة stc الرائدة لدعم المملكة في قيادة التحول الرقمي على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وتعكس أيضاً الرؤية الإستراتيجية للمجموعة والمتمثلة في توسيع أعمالها ومنظومة خدماتها الرقمية والمبتكرة لتشمل التقنيات الحديثة وتطوير البنية التحتية الرقمية والحوسبة السحابية والأمن السيبراني وإنترنت الأشياء والمدفوعات الرقمية والترفيه الرقمي.

وتعكس الجائزة انطلاقة استثنائية تحققها مجموعة stc خلال عام 2024، إذ نجحت في المحافظة على مركزها الريادي كأعلى سمة تجارية قيمةً في قطاع الاتصالات على مستوى منطقة الشرق الأوسط للعام الرابع على التوالي، وحلّت في المرتبة 149 ضمن قائمة أعلى 500 سمة تجارية قيمةً في العالم، وذلك وفقاً للتقرير الصادر عن “براند فاينانس”.

يذكر أن لمجموعة stc العديد من المشاركات البارزة في المؤتمرات والفعاليات العالمية من ضمنها مؤتمر MWC 2024 الذي أُقيم في مدينة برشلونة ومؤتمر “ليب 2024″، وغيرها من المؤتمرات المهمة والدولية في إطار مساعيها الرامية لتقديم أحدث الحلول في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتأكيد دورها المحوري في تمكين التحول الرقمي في المنطقة وضمان توفير تقنيات اتصال بمعايير عالمية وتعزيز النمو المستدام.