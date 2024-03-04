مجموعة stc تستعرض آفاق مستقبل الابتكار الرقمي في مؤتمر “ليب 2024”

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أعلنت مجموعة stc، ممكن التحول الرقمي، عن شراكتها الإستراتيجية في مؤتمر “ليب 2024” الحدث التقني الأبرز في العالم الذي سيُقام في مركز الرياض خلال الفترة من 4 إلى 7 مارس 2024.

وتهدف النسخة الثالثة من مؤتمر “ليب” إلى توفير منصة تجمع أكثر من 170 ألف مشارك من أبرز المتخصصين والمبتكرين والخبراء في المجالين التقني والرقمي من جميع أنحاء العالم تحت شعار “آفاق جديدة”، إذ يتناول المؤتمر على مدى أربعة أيام مواضيع مختلفة في مجال الابتكار، تشمل الإلهام والتعاون والنمو والآفاق المستقبلية.

وتستعرض مجموعة stc في جناحها أبرز إنجازاتها ومشاريعها التي تخدم مختلف القطاعات، التي تسهم في تعزيز مستقبل الابتكار الرقمي، بما فيها استثماراتها في تطوير الملاعب الذكية وإثراء التجارب الرقمية في المنشآت الرياضية، وتطوير البنية التحتية الذكية وحلول التنقل الذكي للمشاريع الضخمة، وتقنيات الرعاية الصحية من خلال تسخير إمكانيات وتقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين، وأدوات التشخيص المحمولة وتجارب التصوير ثلاثي الأبعاد “هولوغرام” في مجال الرعاية الصحية، والحلول الرقمية الخاصة بالخدمات اللوجستية لتقديم الدعم لقطاعات البيع بالتجزئة والتصنيع والنقل في المملكة العربية السعودية.

وسيشهد الحدث مشاركة ممثلين لمجموعة stc في حلقات نقاش مختلفة، سيُسلطون خلالها الضوء على موضوعات من أبرزها توسيع نطاق الاتصال والدور المحوري للقادة في الارتقاء بالتحول الرقمي إلى آفاق جديدة.

ومن منطلق التزام المجموعة في قيادة التحول الرقمي في المملكة سيتعرف زوار مؤتمر ليب من جميع أنحاء العالم على الرؤية المستقبلية لمجموعة stc ومساعيها لتطوير أفضل الحلول في مختلف القطاعات. تعتزم مجموعة stc توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة في مجال التحول الرقمي مع الشركاء الإستراتيجيين في المؤتمر، التي سيُكشف عنها خلال الأيام المقبلة.