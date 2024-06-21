مجموعة stc تسخر قدراتها التقنية وجهودها لضيوف الرحمن بالمدينة المنورة

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سخرت مجموعة stc قدراتها التقنية وخدماتها الرقمية وجهودها لزوار المدينة المنورة من ضيوف الرحمن، بعد أن أكملوا مناسك الحج.

وزادت stc القدرة الاستيعابية لشبكة البيانات في المدينة المنورة؛ لتستوعب أكثر من 35% نسبة للعام الماضي، كما دعمت خدمات الجيل الخامس 5G؛ ليتواكب مع الطلب المتزايد على خدمات البيانات عالية السرعة ليرتفع حجم البيانات المستوعبة لأكثر من 60% عن العام الماضي، خصوصاً مع النجاح والانسيابية التي حققتها المجموعة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وأدت مجموعة stc، في إطار رسالتها لخدمة ضيوف الرحمن دوراً مهماً في تيسير التجربة الرقمية وحرصها على تطوير وتحسين خدماتها حيث نظّمت stc خطة شاملة لدراسة حركة المكالمات والبيانات في المدينة المنورة، وقامت بتحليل مؤشرات الأداء؛ بهدف تفعيل وتوصيل الخدمات الهاتفية وخدمات البيانات قبل وأثناء موسم الحج.

كما شملت الخطة فحص حالة عناصر الشبكة وتنفيذ أعمال الصيانة الوقائية، وإجراء الاختبارات اللازمة؛ للتحقق من الحالة التشغيلية لعناصر الشبكة، وتحليل مسار الحركة الهاتفية وحركة تدفق البيانات، ووضع الخطط الاحترازية المناسبة.

وفي إطار مساعيها لتعزيز التجربة الروحية لزوار المدينة المنورة، عملت stc على زيادة عدد الخدمات المقدمة، حيث عززت المجموعة نقاط نفاذ شبكة الواي فاي، والحلول الداخلية؛ بهدف تيسير التواصل بين الزوار وأسرهم؛ لضمان أعلى مستويات الجودة المقدمة بما يتماشى مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن ضمن رؤية المملكة 2030؛ بهدف إثراء تجربة ضيوف الرحمن وضمان راحتهم أثناء الزيارة.