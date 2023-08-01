مجموعة stc تعلنُ نجاحَ تجاربَ متقدمةٍ للجيل الخامس المتقدِّم بتقنية (mmwave) بسرعات تتعدى 10Gbps

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أعلنَت مجموعة stc ممكِّن التحول الرقمي في المنطقة اليوم،نجاحَ أول تجارب حيَّة للجيل الخامس المتقدِّم على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والوصول لسرعات عالية تتعدَّى 10Gbpsباستخدام تقنية (mmwave) منجزة بذلك مرحلة جديدة تضع المملكة العربية السعودية في مصاف الدول المتقدمة في عالم الاتصالات.

وتأتي هذي التجارب مكملة لبنية تحتية متينة لشبكة الجيل الخامس المتقدمG 5.5 في المملكة العربية السعودية للوصول لنقل بيانات بسرعات قياسية جديدة في بيئة عمل حيَّة؛مما سيفتح المجال لنقلة نوعية في تقديم خدمات جديدة وتجارب عملاء مميزة وغير مسبوقة،وفتح آفاق جديدة للتواصل تتخطى الحدود المكانية والزمانية.

ويعد نجاح هذه التجارب جزءًا من إستراتيجية stc ( تجرأ ) ، التي تتيح الوصول لخدمات جديدة ونقل تجارب العملاء لمراحل أبعد ؛ تماشيًا مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ودعم التحول الرقمي في المنطقة.