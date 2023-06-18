مجموعة stc تواصل استثماراتها النوعية من خلال شركتها التابعة سولوشنز

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تواصل مجموعة stc المضي في تنفيذ إستراتيجية التوسع والنمو المستمرة بعد دخولها في قطاعات واعدة و استثمارات نوعية، ويأتي ذلك مع إعلان شركة سولوشنز التابعه لمجموعة stc، الرائده في تمكين التحول الرقمي في المنطقة عن توقيعها عرضاً ملزماً مع شركة ديفوتيم أس أي أس (فرنسا) وشركة أورتل للاستحواذ على 40% من شركة “ديفوتيم الشرق الأوسط” الرائدة في مجال الاستشارات الرقمية المبتكرة للأعمال.

وتعزز هذه الخطوة بعد استكمالها وأخذ الموافقات من الجهات التنظيمية ذات العلاقة من قدرات مجموعة stc في قطاع تقنية المعلومات وتمكين التحول الرقمي من خلال منظومة متكاملة من الشركات التابعة المتخصصة في البنية التحتية الرقمية وإنترنت الأشياء و الحوسبة السحابية والأمن السيبراني والخدمات المالية الرقمية وخدمات تعهيد الأعمال، كما يأتي هذا الإعلان بعد إعلان المجموعة قبل شهرين عن دخولها للسوق الأوروبية من خلال استحواذ شركتها التابعة “توال” على أصول أبراج الاتصالات التابعة لـ United Group.

وتتمتع “ديفوتيم الشرق الأوسط”، التي تنضوي تحت مجموعة ديفوتيم العالمية بحضور محلي وإقليمي ولديها خبرات دولية تمكنها من تقديم الخدمات الإستراتيجية الرقمية وتحوّل الأعمال، بالإضافة إلى تحليل البيانات و الذكاء الصناعي وأتمتة الأعمال.

وتأتي هذه الصفقة ضمن إستراتيجية stc “تجرأ” لمواصلة التوسع والنمو في البنية التحتية الرقمية وتقنية المعلمومات والتقنيات الناشئة كشركة وطنية رائده في المنطقة والممكن الرقمي لتحقيق مستهدفات الاقتصاد الرقمي.