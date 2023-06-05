مجموعة TMF تعزز تواجدها في السعودية عبر صفقة استحواذ على أعمال الخدمات المؤسسية لدى بروڤن

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أعلنت مجموعة TMF، المزود الرائد لخدمات الامتثال والخدمات الإدارية، عن استحواذها على القسم المختص بتعهيد عمليات الأعمال والخدمات المؤسسية وهجرة العمل وخدمات التأشيرات في بروڤن – المؤسسة الرائدة في مجال تعهيد الأعمال بالشرق الأوسط.

يذكر أن بروڤن تأسست عام 2009 وحققت ريادة واضحة في تمكين الشركات والمؤسسات في المنطقة من إنجاز أعمالها بسلاسة وسهولة، وذلك في السعودية والإمارات والبحرين ومصر الكويت. وتوسعت الشركة منذ ذلك الحين لتلبي احتياجات الأسواق الدولية، فيما عززت مكانتها كشريك موثوق للمؤسسات الراغبة بتبسيط عملياتها.

وتمثل صفقة الاستحواذ خطوة هامة ضمن مسيرة TMF للتوسع، نظرًا لكون السعودية أكبر اقتصاديات الشرق الأوسط وتحمل المركز الثامن عشر عالميًا.

ويتمتع فريق بروڤن بخبرة طويلة ومتنوعة ويعمل باستخدام أحدث التقنيات المتطورة ووفقًا لنموذج حديث لتقديم الخدمات يساعد الشركاء على تحقيق أقصى قيمة ممكنة. وتتيح تلك الصفقة الاستراتيجية للشركة دعم أعمالها الواردة من 125 مكتبًا من مكاتب TMF حول العالم بينما تعزز سلسلة القيمة للخدمات المؤسسية، فيما تستفيد مجموعة TMF من دمج أعمال بروڤن للخدمات المؤسسية في المنطقة ضمن بنيتها التحتية العالمية.

ونتيجة لهذه الصفقة، تفتتح مجموعة TMF مكتبًا جديدًا دائمًا لها في الرياض، لتخدم عملاءها الحاليين في العاصمة السعودية والذين تقدم لهم خدماتها حاليًا من مكتبها في دبي.

وفي معرض الإعلان عن صفقة الاستحواذ قال فرانك ويلمان، رئيس مجموعة TMF في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: “حققت بروڤن نجاحًا ملموسًا في المنطقة وتأتي هذه الصفقة لتمثل مرحلة هامة ضمن استراتيجيتنا للتوسع، إذ نرى في المملكة العربية السعودية سوقًا زاخرة بالإمكانات الواعدة، وستتيح لنا صفقة الاستحواذ إضافة مزيد من الخدمات النوعية إلى خدمات TMF في الشرق الأوسط، حيث نعمل بالفعل ونقدم العديد من الخدمات المتميزة في كل من قطر والإمارات. كما نتطلع إلى استقبال 57 من موظفي بروڤن الموهوبين ضمن فريق TMF بعد اكتمال الصفقة.”

وبدوره قال ستوارت آدامز، مدير أعمال مجموعة TMF في الشرق الأوسط وأفريقيا: “سيؤدي الاستحواذ على جزء من أعمال بروڤن إلى تعزيز تواجدنا في المنطقة والخدمات العالمية التي نقدمها للشركات الراغبة بالاستثمار والعمل في المملكة العربية السعودية. ونرى في هذه الصفقة خطوة بالغة الأهمية ضمن رحلة النمو المستمرة لمجموعة TMF نظرًا لكونها ترسخ التوجه الاستراتيجي نحو تطوير وتنمية خدماتها المؤسسية وأعمالها في مجال الموارد البشرية، حيث ستضيف بروڤن قدرات نوعية متميزة إلى خدمات مجموعة TMF في دول الخليج العربية، وتساعدها في زيادة حصتها من هذه الأسواق الواعدة سريعة النمو.”

وقال عمر سليم، الرئيس التنفيذي لدى بروڤن: “تهدف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 إلى بناء منظومة أعمال تعمل على دعم وإدامة نمو القطاع الخاص، وتعدّ الخدمات المؤسسية جزءًا لا يتجزّأ من تلك المنظومة. بلغت كل من بروڤن و مجموعة TMF مستوى من النضج يسمح لكليهما بتحقيق أقصى قيمة في المملكة، ونرى بأن القطاع الخاص السعودية يحتاج إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المؤسسية لمساعدة الشركات على مواكبة الاحتياجات التنظيمية ومتطلبات الامتثال. ولهذا فإن شراكتنا مع مجموعة TMF جاءت في الوقت المناسب تمامًا في ظل النمو المتوقع بالمملكة في المستقبل القريب.”

من الجدير بالذكر أن الطرف البائع حصل على المشورة القانونية من شركة كلايد آند كو، بينما تلقت مجموعة TMF المشورة القانونية من شركة DLA Piper.