محادثات جديدة في الأردن بشأن عودة سوريا للجامعة العربية.. اليوم

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تستضيف دولة الأردن اليوم (الإثنين)، اجتماعاً لوزراء خارجية عرب مع وزير الخارجية السوري لبحث عودة دمشق إلى الجامعة العربية في إطار تسوية سياسية أوسع نطاقاً للحـرب المُستمرة منذ سنوات.

وأوضح مسؤولون بالحكومة الأردنية، أن المشاركين في الاجتماع سيبحثون خطة أردنية لتحقيق تسوية سياسية للصـراع.

ونوه المسؤولون، إلى أن المبادرة الأردنية تدعو دمشق للانخراط مع الحكومات العربية بشكل جماعي بموجب خارطة طريق متعددة المراحل تفضي لإنهاء الصـراع.

وعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، ومصر، والعراق، والأردن، مؤخراً في جدة اجتماعٍاً تناول الملف السوري برُمته في سبيل البحث عن حلول سياسية للأزمة السورية.