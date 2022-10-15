محاضرات وورش عمل في ثاني ايام مبادرة وارفه لتعزيز دور المرأة الريفية

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يواصل برنامج مبادرة وارفه لتعزيز دور المرأة في التنمية الريفية الزراعية المستدامة التي تعتبر من برامج ريف وتدعمها وزارة البيئة والمياه والزراعة بمشاركة منظمة الفاو التابعة للأمم المتحدة يومه الثاني بمشاركة 40 متدربة من مختلف أنحاء مدن المملكة، وتشمل اليوم الثاني محاضرات وورش عمل فعلية واستعراض بعض التجارب الناجحة لبعض المشاركات.

وأستعرضت المحاضرات وورش العمل الكثير من المواضيع منها تنمية القدرات من أجل سلاسل قيمة زراعية مستدامة في المملكة قدم المحاضرة إعجاز خالق خبير التدريب وتنمية القدرات من منظمة الفاو، تعزيز نهج الأسر المنتجة من أجل تنمية مستدامة لسلاسل القيمة قدم ورشة العمل فلورا بيليناريو مستشارة سلاسل القيمة من منظمة الفاو، ومحاضرة تعزيز التنمية الريفية من منظور مشاركة المرأة والشباب من خلال الأوساط الأكاديمية تحدث فيها الدكتور حسين المهدي من منظمة الفاو فيما استعرضت مها الدغريري من برنامج ريف بوزارة البيئة والمياه والزراعة بعض التجارب الناجحة في ورشة عمل وحديث بعنوان المرأة كنموذج يحتذى به، تبادل الخبراء من نساء ناجحات في مجال تطوير سلاسل القيمة الغذائية.

واختتم بتدريب جماعي قدمه الدكتور صالح بازيد الخبير الوطني لتنمية زراعة وتجارب الورد ، و فلور بيليناريو مستشارة سلاسل القيمة من منظمة الفاو.

ويستمر البرنامج حتى يوم الأثنين القادم يتخلله إحتفال بيوم المرأة الريفي يوم غدٍ بفندق قصر ابها.

ويهدف البرنامج الذي يتضمن العديد من الدورات وورش العمل تثقيف وتوعية وتأهيل المرأة الريفية وخلق بيئة تعاون وشرح الكثير من المفاهيم الهامة برعاية ودعم من برامج الوزارة المتعددة في هذا الشأن.

وتولي الوزارة إهتمام بالغ بالمرأة الريفية الزراعية وتعمل على تفعيل دورها وتنشيط فعالياتها و جعل المرأة منتجة وذات إستمرارية في أعمالها الزراعية وغيرها من أعمال منتجة.