محافظة الدرب تُحيي ليلةً تراثية بشتاء جازان

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أحْيت محافظة الدرب ليلة تراثية ، ضمن مشاركتها في برنامج “ليالي المحافظات”، التي يحتضنها مسرح قرية جازان التراثية أواخر كل أسبوع، ضمن فعاليات مهرجان شتاء جازان للعام الحالي ” أجمل وأدفا ” .

وشملت مشاركة محافظة الدرب، قصائد شعرية ومعزوفات فنية وعروضًا استعراضية ، فيما قدمت فرقة الفنون الشعبية العديد من ألوان الفنون الشعبية، التي أحيت الموروث الشعبي عبر الرقصات والأهازيج الشعبية التي تشتهر بها، ومنها “الدّمة والعرضة، والخطوة، والريش، والعزاوي” وغيرها ، فيما تميزت الفرقة بأزيائها الشعبية التقليدية.