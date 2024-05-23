محافظة المخواة تشهد انطلاقة مهرجان المانجو الثاني

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انطلقت اليوم فعاليات مهرجان المانجو الثاني بمحافظة المخواة، بتنظيم من فرع وزارة البيئة والمياه الزراعة بالمنطقة، بحضور محافظ المخواة غلاب بن غالب أبو خشيم، في سوق المخواة الشعبي، ومشاركة 30 مزارعاً، وجهات حكومية وتطوعية، وأسر منتجة.

وأكد نائب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة الدكتور فواز بن عبدالله الغامدي, أن الوزارة تسعى إلى تعزيز وتنمية المحاصيل ذات العائد الاقتصادي الجيد للمزارعين؛ حيث يهدف مهرجان المانجو الثاني إلى التعريف بمحصول مانجو الباحة كمنتج اقتصادي بجودة عالية.

وأفاد أن المهرجان يهدف إلى العديد من الجوانب التسويقية والاقتصادية والإرشادية والتوعوية، حيث يصاحب المهرجان العديد من البرامج وورش العمل، مشيراً إلى أن مساحة مزارع المانجو في محافظات القطاع التهامي والمراكز التابعة لها بمنطقة الباحة بلغت 94 هكتاراً، تضم 127 مزرعة منها 75 مزرعة في محافظة المخواة و 52 مزرعة في قلوة، إنتاجية الهكتار الواحد تقريباً بين 10-13 طناً من الثمار، ما يعني أن إنتاجية منطقة الباحة من المانجو تصل إلى 1222 طناً.

وتخلل الحفل العديد من الفقرات الشعبية، وعرض مرئي، وفلكلور شعبي، مع تكريم المشاركين، وستستمر فعالياته ثلاثة أيام، تتخللها عدة برامج إرشادية وتوعوية وترفيهية.