محافظة بيش تُحيي ليلةً تراثية بشتاء جازان

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احتضن مسرح قرية جازان التراثية أمس، مشاركة محافظة بيش ، في برنامج “ليالي المحافظات التراثية” التي تقام نهاية كل أسبوع، ضمن فعاليات مهرجان شتاء جازان للعام الحالي “أجمل وأدفا” الذي يستمر 60 يومًا.

وقدمت فرقة الفنون الشعبية بمحافظة بيش العديد من ألوان الفنون الشعبية، التي أحيت الموروث الشعبي عبر الرقصات والأهازيج الشعبية التي تشتهر بها ومنها السيف، والعرضة، والدلع، والزيفة، والمعشى، والزامل، والعزاوي.

وتميزت الفرقة بأزيائها الشعبية التقليدية ، وأضافت مشاركتها أجواءً تراثية على زوار القرية ، التي تضم مكونات الحياة القديمة في منطقة جازان.