محافظة عنيزة تستعد للاحتفاء بيوم التأسيس

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أكملت محافظة عنيزة استعداداتها للاحتفال بيوم التأسيس الذي يُصادف الثاني والعشرين من شهر فبراير من كل عام، بمجموعة من مظاهر الاحتفال بالإضافة للفعاليات المصاحبة.

وأوضح رئيس بلدية عنيزة المهندس فارس بن محمد القحطاني بأن البلدية قامت بتزيين المحافظة بإنارة أكثر من 1000 عامود وشجرة في مختلف الطرق والميادين، بالإضافة إلى تركيب أكثر من 500 علم و 100 لوحة احتفالية.

ولفت القحطاني إلى أن البلدية ستنفذ فعالية قافلة الخيول والسيارات الكلاسيكية بالإضافة لاستديو التأسيس وموقع مخصص للاحتفال الشعبي يضم عزفاً بالربابة كأحد الفعاليات الشعبية.