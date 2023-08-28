محافظِ الأحساء يستقبلُ رئيسَ جامعة الملك فيصل وقيادات الجامعة

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استقبلَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر،محافظ الأحساء، بمكتبه في مقر المحافظة اليوم،معاليَ رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي،يرافقه وكلاء الجامعة.

وفي بداية اللقاء،استعرض رئيس جامعة الملك فيصل مستجدات قبول الطلبة الجدد،واستعداد الجامعة للعام الأكاديمي الجديد،منوهًا سموُّه بما يحظى به التعليم في جميع مجالاته من دعم ورعاية القيادة الحكيمة -أيدها الله- لتجويد العمل التعليمي وتطويره،ودعمه بكل ما يسهم في بناء الوطن وتنمية الإنسان.

كما اطلع سموُّه على أبرز ما تحقق للجامعة من مكتسبات ومنجزات تطويرية، وتحقيق قفزات نوعية في مجالات التعليم والتعلم،والبحث العلمي،وخدمة المجتمع، والابتكار وتنمية الأعمال،بما يواكب رؤية المملكة 2030م،التي تحققت بفضل الله تعالى،ثم دعم قيادتنا الرشيدة -أعزَّها الله- وتوجيهات ومتابعة ودعم سموِّ محافظِ الأحساء المتواصل للجامعة.

وبحثَ سموُّه مع رئيس الجامعة أبرزَ مشروعات الجامعة وخططها وبرامجها لتطوير العملية التعليمية والبحثية والمجتمعية.